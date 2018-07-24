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Свекор Ксении Собчак в этом году стал папой прекрасной малышки Этель. О том, как им удается справляться с ребенком в таком немолодом возрасте, актер Витогран рассказал в интервью.

Как рассказал артист, его жена Ирина, вопреки слухам, родила сама ребенка, без помощи суррогатной мамы. Но в силу своего возраста новоиспеченные родители не могут полноценно самостоятельно смотреть за дочерью, поэтому им пришлось позвать на помощь маму Ирины и ее сестру, иногда помогает и няня. Также из интервью с артистом стало известно, что маленькая дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Собчак Платоном.

По словам Виторгана, сын Максим, его жена Ксения и вся дружная семья обрадовалась такому прибавлению. Но актер признается, что ни разу не купил дочери одежды, поскольку ее задаривают такими подарками близкие, и ко всему некоторые вещи достаются от внука Эммануила.

Недавно пресса застала актера с супругой на ее родине – в Юрмале на фестивале «Лайма. Рандеву. Юрмала». Они часто сюда приезжают, поскольку у них там есть свой дом.

Актер так зациклен на Этель, что вовсе забыл о внуке Платоне, на которого попросту не осталось времени. Он призывает, несмотря ни на что, рожать в любом возрасте. По его мнению, за такими детьми будущее.

Ксения Собчак и Эммануил Виторган отлично ладят между собой, поскольку он ее знает с самого детства. Он счастлив, что знаменитая родственница «подкинула» немного славы и ему.