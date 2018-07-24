На Александра Маслякова в суд подали родные Джуны

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Имя советской целительницы Джуны до сих пор будоражит общественность. Особенно часто ее вспоминают дальние родственники, которые никак не могут поделить наследство.

После своей кончины целительница Джуна оставила довольно солидное состояние, которое заключается в четырехэтажном особняке и большой трехкомнатной квартире в самом центре Москвы. Прямых наследников у знаменитости не осталось, ведь ее сын Вахтанг тоже ушел в мир иной. Теперь родственники пытаются разрешить вопрос о наследстве, но каждый в свою пользу.

Известно, что дом Джуны вернулся правительству, ведь он был арендован. Новые же хозяева поспешили сдать несколько его этажей под ресторан с целью предотвращения претензий. Правда пока неизвестно, кто же решил «осквернить» жилье целительницы питейным заведением. Кроме этого появилась информация о том, что «ММЦ Планета КВН» также получила в распоряжение три этажа данного здания. Александр Масляков даже уже начинает реконструкцию здания.

Родные Джуны теперь подали в суд на новых владельцев дома их знаменитой родственницы, в том числе, на Александра Маслякова, ведь они уверены в том, что все новые владельцы незаконно занимают помещение. Такое разбирательство может занять годы и является довольно бесперспективным, по словам юристов. Пока идет «возня» вокруг дома целительницы, стало известно о том, что ее квартиру обокрали.