Сегодня, 10:47

Город Тында, как оказалось, пополнился еще одной «Бузовой». Именно так считают пользователи сети, увидев полнейшее сходство девушек.

Как стало известно из источника, в Амурской области живет двойник Ольги Бузовой, у которой даже имя такое же. Дальневосточная красавица запросто могла бы работать дублером певицы, поскольку они внешне очень похожи. Сначала сходство увидела сестра жительницы Тынды, а потом, когда ее снимки появились в сети, об этом заявили и сами пользователи.

Амурчанка настолько не рада такому совпадению, что во время того, как Бузова была яркой блондинкой, другая Ольга решила перекраситься в темный цвет. Потом, переехав из маленького города в Хабаровск, девушке постоянно начали говорить, что она очень похожа на певицу, а иногда и вовсе принимать за селебрити.

Не так давно Ольга Бузова перешла из блонда в шатен. И снова схожесть двух Ольг стала настолько заметной, что амурчанка не знала, куда деться от пристального внимания горожан и пользователей сети.

Девушка снова подумывает сменить цвет волос для того, чтобы перестать быть похожей на телеведущую. Она считает, что использовать чужой образ ради своих целей – неправильно.

Сама Бузова, видимо, о своем двойнике не знает ничего. Пользователи шутят, что девушке из Тынды можно подрабатывать у певицы на концертах по той же схеме, как когда-то ездил «Ласковый май». Шутка появилась не просто так, ведь всем давно известна любовь Бузовой к «фанере».