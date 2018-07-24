«Беременна»: Татьяна Навка показала округлившийся животик

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Поклонники Навки засыпали свою любимицу поздравлениями. Наблюдательные фанаты рассмотрели на ее новом фото явные признаки беременности.

Татьяна Навка отправилась на отдых в экзотическую страну, где неустанно позировала перед фотокамерой. Новыми снимками знаменитость достаточно регулярно делилась на своей страничке в социальной сети Instagram.

Поклонники фигуристки засыпали ее комплиментами и пожеланиями. Но одна серия особо привлекла их внимание. Дело в том, что на серии фотографий знаменитость была запечатлена в бело-розовом полосатом бикини, который дополнила халатом в тон, на ногах красовались розовые вьетнамки. Образ был дополнен соломенной шляпой с большими полями и пляжной сумкой. Многие фанаты заметили, что Навка просто светится, а такой свет дает только внутреннее умиротворение и полное счастье. На фото звезда показала, что она абсолютно счастлива.

Часть подписчиков фигуристки все же разглядели у нее округлившийся животик и пришли к полной уверенности, что звезда беременна. Ведь Навка неоднократно заявляла, что с радостью родила бы малыша. Напомним, что у звезды есть две дочери – Александра от первого мужа Александра Жулина и Надежда – от Дмитрия Пескова. Все же фигуристке хочется подарить мужу еще и наследника.

Навка пока не опровергла такие слухи, что вселяет уверенность в их правдивости.