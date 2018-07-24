Сергей Шнуров оседлал свинью ради выставки сына в Петербурге

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Аполлон Шнуров дебютировал со своей необычной выставкой под названием «Untitled.jpg». Звездный папа решил поддержать сына, правда, сделан это уж очень необычным способом.

О том, что солит группы «Ленинград» не пропустил мероприятие своего наследника, стало известно из его личной страницы в Instagram. Оказалось, что Сергей Шнуров оседлал свинью ради выставки сына, которая проходила в Петербурге. Фото с сидящим на свинье Шнуровым старшим с котом в руках появилась в сети и вызвала бурную реакцию среди пользователей. Кстати, сын звездного отца изображен на фото стоящим рядом.

Как стало известно, «Untitled.jpg» проходит в галерее «Свиное рыло». Логично предполагать, что именно название места проведения спровоцировало Шнурова оседлать свинью и сделать эпатажный снимок.

Сергей Шнуров отличается от других звезд шоубизнеса своими скандальными матерными песнями и клипами. Тем не менее, своими выходками он только завоевывает внимание зрителя, и, несмотря на длительное время нахождения в шоу-бизнесе, он все еще остается на плаву.