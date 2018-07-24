50-летняя певица Валерия заинтриговала снимком с младенцем

Сегодня, 09:53

Популярная российская певица Валерия заинтриговала пользователей Сети своей новой фотографией с младенцем на руках. Поклонники стали предполагать, что Валерия и Иосиф Пригожин наконец-то стали бабушкой и дедушкой.

На днях в микроблоге Валерии появился новый фотокадр, которым певица вызвала ажиотаж в Сети. Дело в том, что на руках артистки был младенец. Валерия сразу же предупредила, что ребенок не является её внуком. Подписчики певицы посмешили заявить, что Валерии пора стать бабушкой или задуматься о рождении ещё одного малыша.

«Если не ваш малыш, то стоит подумать о нём. Дети уже большие, надо ещё раз стать молодой мамой», «Валерия - вам очень идёт материнство!», «Сколько счастья и тепла в этой фотографии», «Внук или не внук...всё равно. Главное чтобы малыш был здоров», «Так и знали, что Аня была беременная! Что за привычка до последнего все скрывать!», «Уже ходят слухи о том, что это Ваш ребенок, рожденный суррогатной матерью», - заявили подписчики Валерии.