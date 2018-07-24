Ведущая «На 10 лет моложе» Светлана Абрамова родила первенца

Сегодня, 09:20

Ведущая популярного шоу «На 10 лет моложе» Светлана Абрамова сообщила поклонникам, что родила дочь. Знаменитость не стала делать тайну из данного события и открыто рассказала о своей радости.

Популярная российская ведущая Светлана Абрамова в 31 год впервые стала мамой. Знаменитость не стала делать из своей беременности большого секрета и делилась с поклонниками на своей страничке в социальной сети всеми подробностями и переживаниями.

Теперь же появилась информация о том, что ведущая Первого канала родила на свет девочку и теперь принимает поздравления от родных и друзей. Абрамова не стала скрывать своего счастья от других и поделилась снимками прямо из палаты в родильном отделении. Знаменитость даже показала лицо своей малышки, подписав снимок «Моя Николь». По счастливым лицам видно, что мать и дочь чувствуют себя отлично.

Ведущая «На 10 лет моложе» перед самыми родами вместе с мужем Антоном Ларсеном приобрели все необходимое для малышки и оборудовали комнату дочери. Звезда сильно переживала, особенно ее страшили перемены в организме, которые происходят у беременных женщин.

Напомним, что ребенок у пары родился через год после свадьбы, которая прошла 19 июля 2017 года в Барвихе. Перед официальным бракосочетанием Абрамова и Ларсен прожили два года в гражданском браке.