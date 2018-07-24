Лайма Вайкуле помолодела на 10 лет благодаря пластике

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Кадры с фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» удивляют поклонников. Филипп Киркоров в своем Instagram называет певицу великолепной.

Лайма Вайкуле организовала в Юрмале свой фестиваль, куда пригласила множество именитых друзей, которые порадовали зрителей неповторимыми дуэтами. Невооруженным взглядом заметно, что певица помолодела лет на 10 благодаря пластике и предстала на публике в свежем виде.

Одним из участников на «Лайма. Рандеву. Юрмала» стал Филипп Киркоров, который спел со своей коллегой дуэтом под названием «Черная орхидея». Естественно, эти два экстравагантных артиста пели в прекрасной постановке с балетом «Фридом». Перед фестивалем в Instagram Лаймы Вайкуле появилась запись, где она поет в тандеме с Uma2rman, чем восхитила подписчиков. На концерте звезды эстрады были самые знаменитые и самые талантливые артисты.