«Дом-2»: Экс-священник Соломенцев прервал отпуск с любовницей из-за болезни бывшей жены

Вчера, 23:15

Мужчина разрывается между двумя женщинами, которым пытается оказать максимум внимания.

Экс-священник Вальтер Соломенцев, ранее принимавший участие в скандальном проекте «Дом-2», прервал отпуск с любовницей Олесей Лисовской, с которой он отдыхал в Санкт-Петербурге. Мужчина экстренно отправился в Москву из-за болезни бывшей жены Галины. Она недавно родила ему третьего ребёнка. Вальтер некоторое время провёл с бывшей супругой и детьми, а затем отправился в северную столицу в надежде наладить отношения с возлюбленной. Отдых с Олесей он вынужден был прервать из-за известия о срочной госпитализации Галины. Экс-участник «Дома-2» без колебаний отправился в столицу, чтобы поддержать мать своих детей и позаботиться о потомстве. По словам женщины, у неё обнаружились проблемы с почкой.

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