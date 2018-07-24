Сегодня, 07:42

Роман Жуков является многодетным отцом, но теперь он хочет проверить все ли дети его. Такое решение певец принял после того, как узнал о наличии любовника у жены.

В эфире теле-шоу экс-супруга Романа Жукова подралась с соперницей. В ходе программы певец получил неоспоримые доказательства того, что у его жены уже долгое время есть любовник. Как известно, семья воспитывает шестерых детей, но теперь знаменитость не уверен в том, что является отцов всех из них, поэтому он решил прибегнуть к помощи ДНК-теста.

Напомним, что ранее при помощи детектора лжи удалось установить, что Жуков никогда не любил свою жену Елену, поэтому и оставил ее с детьми. Тот же детектор лжи показал, что супруга певца уже имела ему замену, что и заставило его пообещать официально развестись. Знаменитость заявил, что отказываться от детей не собирается и будет их поддерживать при любых обстоятельствах, но считает просто необходимым в сложившейся ситуации установить, кто же все таки его ребенок, а кто нет. Такое тестирование экс-супруга Романа Жукова посчитала просто оскорбительным и прямо в эфире ток-шоу напала на свою соперницу. Разнять их удалось только с помощью силы.

Уже известно, что результаты теста ДНК установили, что все дети Жукова являются его родными.