«Замуж за Бузову»: Выпущен первый тизер реалити-шоу

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Уже в конце лета поклонники звезды смогут посмотреть шоу с ее участием. В промо-ролике, выпущенном к выходу программы, она рассказала, чего хочет от проекта.

В августе выйдет первый выпуск реалити-шоу «Замуж за Бузову». В связи с этим был выпущен первый тизер с участием скандальной Ольги Бузовой, где она подробно рассказывает, какого мужчину хочет встретить на проекте. Она заявила, что ее не пугают новые отношения и она к ним полностью готова. Ольга надеется, что это ее последний шанс обрести любовь, даже таким необычным, но привычным для нее методом.

Бузова заявила, что будет проверять своих избранников деньгами и славой, узнает, насколько они испорчены и смогут ли они выбрать в такой ситуации любовь. Она сказала, что в случае, если не найдет достойного, то с проекта она уйдет ни с чем.

Ольга вместе с организаторами шоу решили снять серии в самой романтичной и красивой стране – Италии. На кадрах выпуска можно будет разглядеть Рим, Венецию, Верону, Тоскану, Неаполь. Отбор был более, чем жесткий – из тысячи претендентов были выбраны лучшие.

В основном женихи Бузовой – это состоятельные люди, одни из них это Денис Лебедев и Евгений Назаров. У них есть свое достаточно прибыльное дело, а помимо денег мужчины – обладатели сильных умов.

Фанаты певицы надеются, что она наконец-то обретет счастье, станет счастливой и забудет о Тарасове, который разбил ей сердце.