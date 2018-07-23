Алёна Шишкова слушает в машине Монеточку

Вчера, 22:58

Популярность новых исполнителей затронула и известную модель, которая буквально «подсела» на трендовые песни юной артистки.

Алёна Шишкова поделилась с поклонниками видеозаписью, как слушает в машине Монеточку, и такой выбор песни фанаты знаменитости восприняли по-разному. Многие разделили вкусы модели, но другие раскритиковали Алёну за прослушивание бессмысленного трека. Подписчики, не знакомые с творчеством Лизы Монеточки, спросили, какая песня играет в колонках, и оказалось что модель выбрала для прослушивания «Нимфоманку», весьма популярную в последнее время.

Фанаты не оставили без внимания внешность Шишковой, которая кокетливо улыбалась на камеру и опускала глаза. По предположению некоторых подписчиков, такой выбор песни Алёна сделала неспроста, и модель может о чем-то намекать своим поклонникам, либо таинственному незнакомцу.