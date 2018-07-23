В откровенном интервью Сергей Соседов раскрыл свои сексуальные пристрастия

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Известный музыкальный критик Сергей Соседов - один из немногих, кто совершенно откровенно рассказывает о свей сексуальной ориентации и не стесняется проявлять ее на публике.

Должно быть поэтому, его незаурядная личность известна в мире шоу-бизнеса и популярна на публике.

В откровенном интервью Соседов поделился, почему русские актеры не торопятся совершать каминг-ауты, а значит открыто признавать свою принадлежность к гендерному меньшинству, а также о том, почему сам не так часто занимается интимом.

Соседов раскрыл тайну, что многие звездные личности скрывают свои сексуальные пристрастия из-за боязни лишиться поклонников. Артистам выгодно, чтобы поклонницы считали их разведенными и одинокими. Это увеличивает популярность, по причине того, что зрители не упускают из вида своих кумиров, а многие даже тешат себя надеждой связать с ними жизнь.

Сергей рассказал, что натуралов на сцене не так уж и много. Но по его словам, людям нетрадиционной сексуальной ориентации даже удается совратить женатых мужчин. Главное - улучить удобный момент и не предавать столь интимные подробности огласке.

Эстрадный критик не стесняется признавать, что отношения мужчины с мужчиной могут быть интересными, а связи даже с мужчинами состоящими в браке, не вызывают у него угрызений совести.

Женам Соседов предлагает не воспринимать подобные интрижки серьезно. По его мнению, они не угрожают брачным узам.

Себя Соседов считает человеком целомудренным и осторожным. Он ограничивает себя строгими рамками, дабы не попасть в неприятную ситуацию. А еще он признает, что все его отношения с партнерами на долго не затягиваются. Ему быстро все приедается и надоедает. В партнере Сергей ценит интеллект. Помимо интима, людям должно быть интересно вместе, считает он.