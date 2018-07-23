Беременную Хилькевич обидел грубый сосед в подъезде

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Эмоциональная актриса призвала родителей воспитывать своих сыновей сочувствующими и мужественными, после чего рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней накануне. По словам знаменитости, она до сих пор сомневается, что всему виной именно воспитание.

Беременную Анну Хилькевич обидел грубый сосед в подъезде, когда артистка вместе с дочерью, коляской, самокатом и пакетами возвращалась домой. Актриса поведала, что пыталась передвигаться как можно быстрее и не мешать окружающим, однако появившийся из ниоткуда мужчина принялся обгонять Анну с дочкой и их вещами. На это все не закончилось – сосед вызвал грузовой лифт и отправился на нем самостоятельно, заставив «глубоко» беременную Хилькевич томиться в ожидании.

Актриса призналась, что была сильно поражена таким поведением, ведь в наше время многие мужчины стремятся помочь слабому полу, детям, и беременным женщинам, в особенности. Анна спросила совета у поклонников, что же на самом деле можно назвать причиной такого поступка – плохое воспитание или жизнь.