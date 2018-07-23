Первый канал вышел на след тайны смерти легенды кино Зои Федоровой

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Уже 30 лет родственники обвиняют спецслужбы в убийстве звезды, а те, в свою очередь, подозревают близких артистки в причастности к ее гибели.

Актриса Зоя Федорова был найдена с пулевым отверстием в голове в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве, а из самого жилища исчезла значительная коллекция бриллиантов. Правоохранители подозревали в убийстве ее супруга. В то же время широко распространилась версия о политическом заказе. Тогда актриса собиралась переехать в США, ее же обвиняли в шпионаже с 1920-х годов. Следователь, который вел это дело, был уверен, что выстрелила близко знакомая Федоровой женщина, которая запросто могла проникнуть в квартиру.

Первый канал наконец вышел на след тайны смерти легенды кино. В студию шоу «Пусть говорят» приехал внук погибшей Кристофер в надежде докопаться до истины. Ее знакомая Виктория Лазич, которая винит в убийстве подруги спецслужбы СССР, сообщила, что драгоценности Зоя распродала сама, планируя перевести все вырученные средства в банк США, а затем переехать туда жить навсегда.

Такой же версии смерти Зои Федоровой придерживается ее внучатый племянник. По словам мужчины, спецслужбы контролировали каждый шаг артистки, прослушивали ее разговоры, а убийство хотели спихнуть на его папу.

Следователь Генеральной прокуратуре СССР уверен, что Зоя была вовлечена в незаконный бриллиантовый бизнес, из-за которого и пострадала.