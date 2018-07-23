«Бронзовая» Татьяна Навка изумила рельефом

Сегодня, 20:21

43-летняя фигуристка показала, как может выглядеть женщина, если занимается своим телом и следит за питанием. Поклонники были поражены внешностью знаменитости, однако некоторые обратили внимание совсем на другое.

«Бронзовая» Татьяна Навка сложилась вдвое на коврике для спорта и изумила общественность своим рельефом. Фанаты обратили внимание, что спортсменка до сих пор пребывает в хорошей физической форме и может выполнять непростые упражнения, а многие подписчики похвастались, что сумели повторить за кумиром. Соответственно, такой пример Татьяны сработал на пользу публике. Навку похвалили за пластичность, а одна из подписчиц отметила, что загар у знаменитости превосходный.

Другие фанаты стали спорить, что подпись к снимку «рубрика спорт от Татьяны Навки» следует несколько переиначить, ведь на кадре вовсе не заявленное, а йога. Однако нашлись и несогласные, которые вспомнили о стретчинге, также относящемся к спорту.