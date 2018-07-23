Лиза Монеточка упала с дерева и отделалась синяками

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Во время съемок одного из клипов молодая певица Лиза Монеточка пережила казус, который девушка моментально превратила в шутку.

Видеоролик снимали в Подмосковье. Неприятное происшествие случилось, когда Лиза решила эффектно пройтись по бревну, подражая Майклу Джексону. Лунная походка кумира в столь необычных условиях не удалась. Певица, не удержавшись на бревне, свалилась. Однако, она умудрилась упасть весьма эффектно и довольно удачно.

Травма, которую она получила, упав с дерева, оказалась не сильной. Лиза отделалась только синяками и легким испугом. 20-летняя Елизавета Гырдымова, более известная под псевдонимом Монеточка, буквально ворвалась в топ хит-парадов в этом году. И это было настолько явственно, что Иван Ургант пригласил ее в свое знаменитое шоу.