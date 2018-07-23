Билан оказался завсегдатаем секонд-хендов

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В каждой стране между гастролями он выбирается на блошиные рынки. О чем певец честно признался в Instagram, где откровение оценили больше 23,6 тысячи пользователей.

Дима Билан, звезда российской эстрады, шоумен и просто красавчик, оказался завсегдатаем секонд-хендов. Никто бы и не догадался, что модные и экстравагантные пиджаки певца могли носиться кем-то другим в Европе или другой зарубежной стране. По словам Димы Билана, в очередном секонд-хенде он заметил олимпийки 90-х годов, которые так яро любил в пик их популярности.

Звезда эстрады заявил, что в этом магазине ему удалось обновить гардероб. В других странах он ищет блошиные рынки, где скупает не только элементы и аксессуары гардероба, но и старинные книги, пластинки, патефоны и кальяны. Это еще одна сторона Билана, о которой преданные поклонники даже не подозревали.