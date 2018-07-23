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В ролике актер предстал настоящим дикарем с грязными волосами и неряшливой бородой.

Рассел Кроу ужаснул поклонников в новом видео, которое разместил на своей странице в Instagram. Увиденное напугало подписчиков.

Актер расчесывает свои длинные то ли жирные, то ли мокрые волосы и длинную неухоженную бороду. Своим видом Кроу производит невыгодное впечатление.

Хотя под видео актер разместил пост, в котором дал понять, что это лишь образ для новой роли, фолловеры неодобрительно отнеслись к его неопрятному виду: «Седые жирные волосы и кудлатая голова», «Выглядит очень жутко».

Актер, которому 54 года, похож на глубокого старца, заключили его разочарованные поклонники. Самые ярые критики на странице Кроу рекомендуют «отложить в сторону пивко и поделать кардиоупражнения».