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Известнейший американский боксер Флойд Мейвезер «облил грязью» американского репера 50 Cent. Такая публичная перепалка у злейших врагов происходит не первый раз, но последняя превзошла все ожидания.

Спортсмен Флойд Мейвезер и рэпер 50 Cent перессорились в социальной сети, инициатором ссоры на этот раз стал боксер. Он обозвал репера «сертифицированной крысой», с которой не хочет жить ни сын, ни жена. По словам спортсмена, с репером уже давно никто не хочет сотрудничать, поскольку он исчерпал все свои ресурсы, а для новых не достаточно хорош. Мейвезер обвинил 50 cent в воровстве стиля, псевдонима и истории жизни у другого, настоящего «гангстера». По мнению Флойда, рэпер намеренно «подмазывается» к чужому бизнесу для того, чтобы его не забывали.

Как известно, 50 cent делал неоднократные заявления о том, что рэпер Kanye West занял его место в рэп-индустрии. Он участвует в съемках телесериала «Власть в ночном городе», но по мнению Мейвезера, покинув его, сериал ничего ценного не утратит.

Были и более серьезные обвинения со стороны боксера в адрес американского рэпера. Например то, что 50 Сеnt подхватил генитальный герпес от одного из американских диджеев. Надавив на больное место музыканта, боксер добил своими доводами по поводу безденежья его врага и попросил его больше не занимать денег.

50 Сеnt, прочитав написанное, решил дать отпор боксеру-болтуну и намекнул на то, что данный текст писал не Мейвезер, а кто-то за него, тем самым подчеркнув то, что у боксера отсутствуют какие-либо умственные способности. Джексон написал, что вспомнит Флойду все, начиная с его 11 случаев бытового насилия. Список всех «грязных дел» спортсмена артист пообещал добавить позднее.

Пользователи считают, что подобные публичные перепалки звезды устраивают умышленно для поднятия рейтинга. Такие ходы пиар-менеджмента обычно работают, и звезды извлекают из этого невероятную выгоду.