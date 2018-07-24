Сын Аллы Довлатовой получил травму на тренировке

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Юный хоккеист повредил ахиллово сухожилие, и теперь ему предстоит пройти полный курс лечения.

Счастливая мама четверых детей, 43-летняя телеведущая Алла Довлатова, несмотря на плотный график и напряженный трудовой день, успевает посвятить время каждому члену своей семьи. Ее 13-летний сын Павел - будущая надежда отечественного хоккея, активно занимается на тренировках и к спорту относится очень серьезно.

Правда, недавно он получил травму на тренировке, в результате чего воспалилось ахиллово сухожилие на ноге. Тренировки пришлось прервать, а обеспокоенная мама экстренно нашла специалиста, который вскоре вылечит ее сына, назначил схему лечения, благодаря которой парень сможет вернуться к полноценной жизни и спорту. Павел уже прошел процедуру с магнитами и фонофорез, однако о восстановлении говорить еще рано.

Некоторые подписчики ведущей посоветовали ему оставить хоккей, однако, по словам Аллы Довлатовой, мальчишка ни за что не откажется от своего любимого увлечения и очень переживает, что пропускает игру.