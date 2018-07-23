Беременная Алена Рапунцель жестоко оскорбила родную сестру

Сегодня, 18:22

Участница «Дома-2» пообещала «выпихнуть за шкирки» мужа Ольги из проекта, а затем накинулась с бранью на нее саму.

В начале месяца Ольга Рапунцель с 3-месячной Василисой и главой семейства Дмитрием Дмитриенко вновь стали участниками проекта. Первые дни на площадке в их семье царил раздор, скандалы не заканчивались, ведь Ольга была уверена, что Дмитрий ей изменяет. Тяжелыми выдались последние недели и у ее сестры Алены Рапунцель. Недавно она узнала о предательстве молодого человека, и из-за стресса едва не потеряла ребенка, а Илья Яббаров вместо поддержки лишь постоянно ругается с невестой.

Истерики сестер Рапунцель не заканчиваются. Мало того, что у обеих девушек большие проблемы с мужчинам, так они еще умудрились разругаться друг с другом. Сегодня в Сети появился ролик, на котором беременная Алена сначала кричала на Дмитрия Дмитренко, угрожая любым путем выгнать его из проекта, а затем жестоко оскорбила родную сестру, которая, услышав крики, прибежала успокоить девушку. Однако Ольга была не способна остановить поток агрессивных криков и оскорблений, и в итоге пострадала сама. Алена заявила, что Ольга проектная и меркантильная женщина распутного поведения. Драку между родственницами вовремя предотвратила мама девушек и Илья.