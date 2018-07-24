Фаны: Кайли Дженнер шокировала тонкими губами и восковым лицом

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Недавно модель избавилась от филлеров в губах, и, вероятно, прибегла к уколам красоты. Теперь молодая мамочка просто неотразима.

Недавно популярная модель Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram новое фото, которыми просто шокировала свих фанов. На снимках молодая мамочка выглядела иначе, совсем на себя не похожей. Как выяснилось, не только любимая 5-месячная дочка сделала ее сияющей и красивой, девушка также прибегла к ряду косметических процедур. Она избавилась от филлеров в губах, которые стали тонкими и изящными, и теперь вместо губ занялась своим лицом. Девушка, вероятно, сделала уколы красоты в скулы и лоб, и теперь выглядит очень молодо и свежо.

На днях папарацци подловили звезду на улице Лос-Анджелеса, опубликовав снимки в Сети. На последних фото Instagram-звезда еще больше удивила переменами в своем образе. Судя по всему, у молодой мамочки нет ни минуты покоя среди домашних хлопот, ведь она очень сильно похудела, а ее фигура стала практически такой же, как до беременности.

Поклонники сошлись на мнении, что Кайли Дженнер с тонкими губами и восковым лицом выглядит очень изящно и невероятно привлекательна.