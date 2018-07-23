Блогер Лена Миро рассказала, почему Яна Рудковская имеет право гнобить хейтеров

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Блогер Лена Миро решила заступиться за Яну Рудковскую перед хейтерами и поддержать то, что знаменитость публично позорит людей. Об этом блогер написала в LiveJournal.

Яна Рудковская, как и многие другие отечественные знаменитости, начала борьбу с хейтерами. Теперь знаменитость особо ярых комментаторов публикует у себя в «сторис» Instagram, где публично показывает их лица и стыдит за некорректное поведение. С позицией Рудковской согласна и известная блогер Лена Миро, которая рассказала, почему продюсер Димы Билана имеет право так гнобить своих недоброжелателей.

«Яна Рудковская, как и любой другой человек, имеет право быть кем угодно. Кроме этого права, у Яны есть такое же право публиковать в своём аккаунте соцсетей свои фотографии и высказывать свои мысли. На своей странице она имеет право высказываться, публиковаться, позировать и фотошопиться», - заявила Лена Миро в новой статье.