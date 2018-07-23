Фанаты разглядели беременный живот Виктории Бони

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Виден невооруженным взглядом – убеждены поклонники телеведущей, которая в скором времени может стать супругой нефтяного магната. В случае подтверждения догадок, поженится пара еще раньше, чем это было в планах.

Фанаты в последнее время тщательно мониторят страницу кумира, и на очередной провокационной фотографии они разглядели беременный живот Виктории Бони, которая позировала в купальнике, слегка повернувшись в кадр со спины. После этого подписчики начали спорить, почему знаменитость выбрала именно такой ракурс, а после этого пришли к выводу – она однозначно беременна.

Позднее Боня сама подогрела слух об этом, ведь решила устроить поклонникам импровизированный конкурс с вопросом, зачем она планирует поехать в Монако. Фанаты, не долго думая, ответили практически в один голос – за тестом на беременность. К слову, со своей семьей и даже бывшим супругом, Виктория бизнесмена Пьера Андюрана уже познакомила.