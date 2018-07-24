Поклонники: Надежда Бабкина располнела до неузнаваемости

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Певица Надежда Бабкина делится снимками со своего отдыха в Италии на своей страничке в социальной сети. Поклонники звезды с трудом узнали в располневшей женщине свою любимицу.

Любимица миллионов россиян, певица Надежда Бабкина довольно редко позволяет себе отдохнуть, ведь у нее постоянно в работе находится масса проектов, которым необходимо уделять внимание. Все же звезда решилась отдохнуть в Италии вместе с сыном Даниилом.

На своей страничке в социальной сети знаменитость делится красивыми видами этой прекрасной страны, а так же выставляет и свои снимки. Некоторые поклонники певицы шокированы изменениями, которые произошли – Бабкина сильно располнела. Несмотря на это звезда продолжает в свои 68 лет активно отдыхать и много работать.

Напомним, что сын подарил исполнительнице троих внуков – Георгия, Веру и Марфу, которые радуют бабушку своими успехами, а она неоднократно рассказывала о том, что любит их баловать. Бабкина всегда была очень близка с сыном, поэтому проводит все свое свободное время с его семьей.

В комментариях к фотографии преданные поклонники все же просто порадовались за свою любимицу и ее хорошее настроение и расположение духа. Кто то даже заметил, что лишний вес только прибавил Бабкиной энергии. Сама же певица пока не отреагировала на комплименты фанатов и не рассказала о причинах набора веса, хотя женщины предположили ,что виной все же неустроенность в личной жизни.