«Молодуха»: Максакова засветилась с новым кавалером

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Окончание театрального сезона решила отметить поездкой на рижское взморье. Любит Максакова это место не только потому, что у нее там дача, но и потому, что считает, будто по тем местам ходил Всевышний.

У актрисы представилась возможность сходить на музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». Там-то ее и поймали объективы прессы в компании с мужчиной. Пользователи сети сразу же сказали, что Людмила Максакова еще та «молодуха», раз засветилась с новым кавалером. Журналисты пытались получить ответ на вопрос, кем же приходится актрисе загадочный спутник, но Людмила только промолчала.

Одно видно хорошо: женщина действительно помолодела лет на 10 – ее кожа стала подтянутой, а с лица не сходит улыбка рядом с привлекательным мужчиной. Людмила Максакова считает, что только в Юрмале она может действительно отдохнуть, поскольку в Москве она «работает как лошадь».

Но недавно она удивила поклонников фотосессией в белом купальнике, которую провел для нее друг Стас Садальский. Максакова на вопрос о том, сколько ей лет, игриво отвечает, что ей минус семь.

Возможно, свежий воздух и благоприятная обстановка положительно повлияли на актрису и она решила завести отношения. Ее безупречный вид очередной раз доказывает, что в жизни у Максаковой все же произошли серьезные перемены, ради которых она так сильно изменилась.