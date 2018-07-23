Настя Каменских шокировала выходом в «трусах» на сцену в Юрмале

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После распада дуэта с Потапом, Настя Каменских очень сильно изменила свой образ. Если раньше он был сексуальным, то сейчас пользователи сети находят его слишком пошлым и откровенным.

Настя Каменских любит эпатаж и пристальное внимание поклонников. Вот и на этот раз она шокировала выходом в «трусах» на сцену в Юрмале. «Трусами» фолловеры назвали шорты девушки, в которых она смело появилась на фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву». Образ певицы удивил поклонников и прессу. Каменских надела прозрачную блузу, черные колготки и мини-шорты, которые в сочетании давали ощущение того, что это образ «женщины-вамп». Красная помада и прическа на Насте только дополнила образ, сделав его вызывающим.

В профиле певицы в Instagram мнения пользователей разделились: некоторые посчитали, что это ярко и необычно, но все же большинство сошлось на мнении, что Каменских с таким успехом могла бы и голой выйти на сцену – шорт практически и так незаметно на ней.