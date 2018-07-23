«Жирная свинота с лошадиной мордой»: Хейтеры в сети высмеяли Водонаеву

Вчера, 23:30

Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями в сторону полных людей. Но, оказалось, что у нее самой «рыльце в пушку», что и заметили интернет-пользователи.

Недавно шоувумен выложила фото, на котором отчетливо видна ее не превосходная фигура. Хейтеры в сети высмеяли Алену Водонаеву из-за ее небезупречной груди и отсутствие осиной талии. Подписчики написали, что ведущая, которая ведет здоровый образ жизни, «жирная свинота с лошадиной мордой».

Пристальное внимание фолловеров было направлено на всегда грязную голову звезды и грудь, которая свисла, как «ведра». По мнению подписчиков, Водонаевой грудь сделал «криворукий» хирург, который вставил ей импланты разных размеров.

Вся суматоха получилась из-за того, что Алена любит критиковать всех и вся, не взирая на то, что это может быть кому-то неприятно. Но «эффект бумеранга» настиг ее: она наконец-то сама оказалась в центре внимания, где ей самой указали на недостатки.

Обыватели сети считают, что Водонаевой не мешало бы быть попроще и относиться к чужим недостаткам с пониманием. Ведь фото в очередной рад доказывает тот факт, что те, кто больше всех обливает грязью других людей, оказываются «сами с усами».

Поклонники звезды уверены, что преподали ей хороший жизненный урок и надеются, что она станет внимательнее следить за собой – своим языком и фигурой, а не за чужими жизнями.