Стас Садальский назвал Пугачеву лгуньей

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Актер российского кинематографа высказал свое мнение об отечественной Примадонне.

В эксклюзивном интервью, которое дала Алла Борисовна впервые за десятилетие, Стас Садальский заметил много вранья и лжи. Интервью вызвало много вопросов не только у простых обывателей интернета, но и у известного деятеля кино. История Примадонны его так возмутила, что он даже назвал Пугачеву лгуньей.

По его мнению, Алла соврала зрителю и Меньшикову даже в самом начале интервью, когда сказала, что ее назвали в честь актрис советского кино – Аллы Тарасовой и Аллы Ларионовой. Но в честь второй, по мнению Садальского, певицу не могли никак назвать, поскольку рождение Пугачевой произошло за 4 года до того, как Ларионова стала известной – до этого она была студенткой первого курса.

Второй момент лжи заметил актер, когда жена Максима Галкина оклеветала Высоцкого. Алла Борисовна рассказала, как ее известный певец и актер обозвал свиньей, когда она его не узнала и не поздоровалась в лифте. По мнению Станислава, Владимир Высоцкий с таким трепетом относился к женщинам, что никогда бы не позволил себе такой грубости.

Видимо, «старение» Пугачевой произошло не только с внешностью, но и с душой, как подметили подписчики. Примадонна, понимая, что с не совсем удачным внешним видом внимание аудитории зацепить сложно, решила придумать небылицы о своей жизни. Пугачева утратила свою былую славу, а сейчас пытается вернуть ее во что бы это не стало – но у нее это не получается, и выглядит она, как минимум, глупо.