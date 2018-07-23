«Страшновато смотреть»: Поклонники не узнали постаревшую Лайму Вайкуле

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Александр Ревва, он же шоумен Артур Пирожков, обновил свой Instagram-профиль свежими фотографиями с музыкального фестиваля «Рандеву». На кадрах Ревва показал и Лайму Вайкуле, которую совсем не узнали поклонники.

Пользователи Сети не с первого раза смогли узнать на снимке рядом с Александром Реввой 64-летнюю Лайму Вайкуле. Многие отметили, что время не бережет никого и даже такую артистку, как Вайкуле, коснулась старость. Более того, женщину также стали обвинять за многочисленные пластические операции, которые не привели к желательному омоложению.

«Александр, нельзя размещать фото, где только вы выглядите хорошо. Вряд ли Лайма хотела бы, чтобы это фото попало в Сеть», «Это Лайма? Кошмар, вообще не узнать», «Лайма с Аллой стали похожи», «Лайму любимую не узнала. Ужас, удалите фото, это не она!», «А че это Лайма косу, как Юля на крутила? Или тоже в политику пошла?», «Она Вас убьёт за эту фотку», «Да уж, Лаймы не осталось. Страшновато смотреть», - заявили фолловеры Реввы.