Харламов ошибся с фамилией Гассиева во время поздравления Усика

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Харламов подчеркнул, что является исключительно мирным человеком, потому в праве спокойно поздравлять и украинских спортсменов.

Артист показал ролик, в котором рассказывал, как хорошо себя проявил украинский боксёр Александр Усик, победив в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии. Не забыл Гарик Харламов и о российском спортсмене, выражая надежду, что и его ждёт в дальнейшем немало достижений. Однако с произношением фамилии этого боксёра артист ошибся. Харламов назвал Гассиева «Газиевым», что сразу же заметили подписчики.

Они удивились, почему в поздравлении и поддержке артист допустил такую странную ошибку, если действительно наблюдал за поединком. Кроме того, фанаты подметили, что во время ролика Харламов прогуливался, а не сидел в салоне авто. Это происходит очень редко, однако поклонники посоветовали такую традицию продолжать. По их мнению, Харламову бы стоило похудеть, учитывая некоторые проблемы с его отображением в кадре. Поклонники стали просить супругу артиста Кристину Асмус посадить мужа на жёсткую диету.