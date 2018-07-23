Иванушки Internaional отожгли в Волжском на день города

Сегодня, 02:30

Артисты приехали на концерт уставшими, но смогли порадовать публику легендарными хитами.

Гости концерта в честь 64-летия Волжска, который прошел 22 июля, были в восторге от выступления коллектива Иванушки Internaional. Музыканты грандиозно отожгли в Волжском на день города, собрав тысячи поклонников своего творчества. Перед выступлением артисты пообщались с журналистами и рассказали, что в Волжск они прибыли обессиленными из-за плотного концертного графика.

Но усталость не помешала им устроить феерическое шоу, ведь к работе без отдыха за 23 года концертной деятельности они успели привыкнуть. Любители творчества группы Иванушки Internaional не смогли описать свои эмоции после выступления любимых исполнителей. Они даже не заметили, что музыканты были обессиленный во время исполнения своих хитов.