«Бедняки»: Орбакайте жестко раскритиковали за полет на частном самолете

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Звезда без стеснения использует только частный транспорт и демонстрирует это перед фанатами.

Орбакайте жестко раскритиковали в Instagram за полет на частном самолете. Пользователи сети считают, что звезда неуместно хвастается богатством, намекая, что все остальные «бедняки». Фанаты отметили в комментариях, что показывать свой достаток, пока другие едва сводят концы с концами, некрасиво. Если раньше Кристина привлекала общественность своим талантом и красотой, то сейчас она без стеснения привлекает внимание богатством.

На своей странцие в Instagram Кристина Орбакайте рассказала поклонникам, что в последнее время у нее очень напряженный график, и чтобы посещать все мероприятия, ей приходится передвигаться на частном самолете, ведь авиакомпании не могут подстроиться под нужное ей время. Кристина опубликовала на своей странице снимок из частного самолете в момент, когда она направлялась на фестиваль «Белые ночи».