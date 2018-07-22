Мария Шумакова отказалась плотских утех ради эксперимента

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Актриса сериала «Сладкая жизнь» стала вести праведный образ жизни. На это у нее есть серьезные причины.

Мария Шумакова отказалась плотских утех и алкоголя ради эксперимента. Она решила провести духовное очищение и приобрести душевное равновесие. От сексуальной жизни звезда планирует отказаться не навсегда, а только на несколько месяцев для того, чтобы понять, насколько это эффективно. Кто знает, может быть звезда решится вести асексуальный образ жизни и после опыта.

Артистка чего только не делала для того, чтобы выглядеть лучше. Она, несмотря на и так стройную диету, голодала 10 дней. Результат был ошеломительный – она стала выглядеть подтянутее, а общее состояние, по словам Шумаковой, стало намного лучше.

Звезда сериала «Сладкая жизнь» экспериментирует над собой после того, как начала увлекаться психологией. Некоторые пользователи видят в этом некое помешательство, но зато Мария перестала использовать бранные слова в речи – это, по ее мнению, не дает ей духовно очиститься.