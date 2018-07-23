«Расплылся»: Распухший Моисеев послал матом журналистов

Сегодня, 06:45

В Юрмале проходит фестиваль «Лайма. Ранедву. Юрмала», на который приехал в качестве зрителя Борис Моисеев. Но после болезни в 2010 году артист стал очень плохо выглядеть.

В концертном зале «Дзинтари» Борис занял скромное место с края партера. Его начали узнавать зрители в зале, которые хотели сделать фото со звездой. Но артист не был мил со своими поклонниками и просил своего директора Сергея Гороха, чтобы тот послал их матом. Когда в перерыве между выступлениями распухший Борис Моисеев был за кулисами, он взбешенно отталкивал журналистов со словами «Не снимайте!». Стоит отметить, что «расплылся» звезда отечественной эстрады действительно до неузнаваемости.

64-летний певец вызывает только жалость – он выглядит просто ужасно после болезни, прибавил в весе, а лицо покрыто гнойниками и новообразованиями. Конечно же, ему неприятны комментарии журналистов по поводу его былой славы и положения, в котором он пребывает на данный момент. Но ему удается радоваться за коллег и улыбаться людям, с которыми ему приходилось работать.

Правда, после инсульта Моисеев курить так и не бросил: несмотря на угрозу здоровью певца, из-за которой он может оказаться полностью парализованным, Борис продолжает курить в невероятных количествах сигареты.