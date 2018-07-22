«Опьянение от путешествий»: Чехова получила неутешительный диагноз от поклонников

Сегодня, 18:06

Знаменитость признала, что её страсть постоянно куда-то ехать действительно кажется нездоровой.

По словам Анфисы Чеховой, она только сына пока старается с собой не возить. Ей важно предоставить мальчику свободу выбора – быть домоседом или вечно пребывать в разъездах, как она. Если он захочет, то когда повзрослеет, сможет путешествовать вместе с мамой. Заболевание, которое поклонники приписали Анфисе Чеховой, именуется пориоманией.

Частично это означает и стремление бродяжничать, однако звезда с такой частью трактовки неутешительного диагноза не согласна. Звезда отметила, что путешествия действительно её опьяняют, однако настоящее наслаждение она получает и от комфорта. Никаких палаток, хостелов и глухих домиков для себя Анфиса Чехова не допускает.