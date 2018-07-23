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Филипп Бедросович поражен успехом его новой композиции не менее, чем поклонники. После выхода композиции «Цвет настроения синий» у артиста российской эстрады приумножилось поклонников возрастом до 25 лет.

Филипп Киркоров рассказал о шуточной записи песни «Цвет настроения синий». Он говорит, что композиция записывалась «левой ногой в виде шутки», а в то, что она станет хитом, не верил никто. Видеозапись на эту песню «добила» пользователей сети, из-за чего клип очень долго держался на вкладке «В тренде» в YouTube.

На фестивале «Белые ночи» в Ледовом артист поделился со СМИ своим наблюдением. Он полагает, что успех песни приходит только тогда, когда сам Бедросович в него не верит. Такая история произошла с «Цвет настроения синий», а до этого прорывными хитами стали «Зайка моя» и «Атлантида», в популярность и успех которых артист тоже не верил.

Напомним, недавно в сети появилась информация о том, что Киркорова хотят лишить звания Народного артиста из-за выпущенного скандального клипа. Такая петиция была адресована президенту РФ и Минкульту, поскольку клип Киркорова, по мнению автора, пропагандирует разгульный образ жизни.