Меган Маркл не будет праздновать рождение ребёнка

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Причина в том, что королевская семья просто не нуждается в подарках, все монаршие персоны покупают нужное для детей самостоятельно.

Меган Маркл родилась и выросла в США, где принято проводить бейби шауэры – вечеринки перед рождением ребёнка. Тогда будущая мать получает много подарков, включая подгузники и детские бутылочки. Однако перенести эту традицию в новую семью Меган Маркл не сможет. По словам экспертов, такие праздники просто не допустимы для представителей британской монархии.

Устраивали подобное всего один раз – перед рождением Джорджа у Кейт Миддлтон пять лет назад, но это исключение из правил. Стоит отметить, что Меган Маркл, скорее всего, примет такой запрет спокойно. Бывшая актриса достаточно легко адаптируется к новому статусу герцогини Сассекской, успев сдружиться даже с королевой.