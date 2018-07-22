«Дичь какая-то»: Юрмала шокирована выступлением Киркорова

Сегодня, 17:03

Поклонники и коллеги не смогут после этого позволить сказать, что Филя уже не тот, уверенны пользователи Сети.

Третий день музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» закончился необычным результатом. Блеска и шарма придал зрителями номер Филиппв Киркорова. Юрмала шокирована его выступлением. Певец исполнил свой последний хит «Цвет настроения синий».

Люди стоя подпевали маэстро и с радостью подпевали слова песни: «Это какая-то дичь!», «Цвет настроения синий, внутри мартини, а в руках бикини». Фурор песни предсказывали все близкие друзья, в частности и Алла Борисовна с Максимом Галкиным. Встреча весной прошла успешно, а новый сингл в итоге стал «бомбой». Сегодня зал рукоплещет Киркорову стоя.