Рудова призывает принять участие в самой доброй акции

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«Футболка стоит жизни» - именно так называется акция по спасению бездомных животных, к которой уже присоединились Анна Седокова, Ида Галич, Настя Ивлеева и другие российские знаменитости.

Наталья Рудова вместе со своими звездными подругами призывает принять участие в самой доброй акции при поддержке благотворительного фонда Twins Fund. Они отшили безразмерные футболки с надписями «For animal life», а вырученные средства от их продажи будут направлены на помощь и срочное лечение пострадавших бездомных животных.

Футболки создавали под брендом Анны Седоковой LA Story, и приобрести их можно будет в интернет-магазине звезды. Купив футболку, покупатель не только поможет животным, но и сможет попасть на специальное мероприятие, которое будет проходить в элитном поселке Барвиха.

Напомним, недавно на дне рождения российского поп-певца Егора Крида Наталья Рудова появилась в мини-платье, на котором пользователи заметили округлившийся живот актрисы. Возможно, как раз беременность артистки и поспособствовала добрым поступкам со стороны эпатажной Рудовой.