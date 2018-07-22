«Старуха раскорячилась»: Анастасию Волочкову высмеяли за новый шпагат в мини-бикини

Сегодня, 16:40

Анастасия Волочкова снова спровоцировала своих недоброжелатели очередным шпагатом в мини-бикини. Пользователи Сети высмеяли балерину и упрекнули в вульгарности.

Скандальная танцовщица Анастасия Волочкова не перестает вызывать океан эмоций у россиян своими бесконечными шпагатами. На этот раз знаменитость не постыдилась надеть мини-купальник и продемонстрировать замечательную растяжку. Однако поклонники стали осуждать звезду за вульгарное поведение.

«Такое ощущение, что если Вы ноги сводите вместе, у Вас начинается зуд», «Может уже хоть станцуете? Так-то один и тот же кордебалет, порадуйте нас ещё своими способностями», «Они у вас сдвигаются?», «Вульгарщина, это уже дно!», «Без опоры давно не может ногу задрать», «Старуха раскорячилась опять», «Там что, больше показать нечего?», - заявили в комментариях фолловеры Волочковой.