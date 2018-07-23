«Муж разорвал Playboy»: Модель Мария Лиман рассказала о недостатках успеха

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Победительница международного конкурса красоты Miss World Next Top Model Russia 2015, 2-я вице-мисс конкурса «Супермодель Вселенной-2015», украшение мужских журналов, телеведущая, актриса, общественный деятель и популярный блогер - красотка поведала, как ей удается со всем справиться, о жизненных принципах и планах на будущее.

Модель Мария Лиман рассказала, что своим самым крупным стартом считает журнал Playboy, ведь именно он подарил ей мировую известность. Она по-прежнему продолжает участвовать в фотосессиях, однако не придает им большого значения. На данный момент девушка сосредоточена на своем образовании и развитии, пробует себя в актерском мастерстве и уже снялась в нескольких кинокартинах и клипах.

Ее заслуженно признали секс-символом футбола и самой красивой болельщицей ЧМ-2018, а ее Instagram пестрит откровенными фотоснимками в поддержку отечественной команды. Стоит отметить, что ее супруг не разделяет любовь красотки к эротике.

Мария призналась, что муж разорвал Playboy с ней на обложке, хотя сразу даже не узнал свою жену. Говоря о недостатках своего успеха она отметила, что с личной жизнью поначалу было сложно, ведь любимый не одобрял ее откровенные фотосессии, они несколько раз расставались, однако любовь победила, он смирился, принял ее позицию, и сейчас спокойно на все реагирует.