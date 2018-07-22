Звезда сериала «Ольга» призналась в фетиш-фотосьемках

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Перед тем, как актриса Алина Алексеева покорила голубой экран, она работала моделью в достаточно откровенном жанре.

Звезда сериала «Ольга» и «Кухня» призналась в фетиш-фотосьемках в юном возрасте. Эти снимки находятся в свободном доступе в сети, поэтому каждый желающий может увидеть Алину Алексееву в эпатажном наряде. Среди бывшего арсенала можно встретить как латексные костюмы на девушке, так и корсеты с чулками.

Героиня сериала ничуть не смущена такой находкой журналистов. Она считает, все то, что она имеет – благодаря ее смелости в тот период. Алексеева уверена, что тот период способствовал ее теперешней кинокарьере.

Мама девушки не знала, что у ее дочери столь интимная профессия. Но узнав об этом ругать ее не стала – наоборот, похвалила дочь. Нагишом, как подметила Алина, она не снималась никогда.

Хоть она и не зарабатывала много денег на эротических фотосессиях, но ей снимки помогли открыть свой винтажный магазин. По мнению Алексеевой, в этой сфере у нее попросту не было конкурентов.

После того, как девушка завязала со своей прошлой деятельностью, ее позвали в фильм «Дау». Девушка поняла, что в России заниматься фетиш-моделингом равносильно съемкам в филмах для взрослых. Да и с возрастом, как отмечает актриса, хочется большего.