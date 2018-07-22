«Это было запрещено»: Екатерина Шпица появилась на вечеринке в провальном образе пионера

Сегодня, 15:43

Актриса Екатерина Шпица порадовала фанатов, на вид, приличной фотографией, возвращающей большинство из них во времена СССР.

Снимок актриса опубликовала на странице в социальной сети, подписав: «У подруги концептуальный ДР. Вот такая могла быть из меня пионерка:)» Наряд действительно не плохо подошёл звезде. Многие поклонники даже заявили, что вступили бы в ряды пионеров, будь они на пару десятков лет моложе.

Но знающие люди бросились на девушку с критикой её образа. Вопреки белой рубашке, красному правильно повязанному галстуку и барабану на шее, Екатерина Шпица смогла им не угодить. Подписчики её страницы поправили актрису: настоящие пионеры не носили вызывающих украшений, солнцезащитных очков, девочкам был запрещён макияж и носить распущенные волосы. За такие огрехи им могли сделать выговор и даже исключить из пионеров, что приносило вред репутации семьи. Поклонники посчитали, что на тематической вечеринке образ Екатерины был самым провальным.