Пока без секса: Джастин Бибер и Хейли Болдуин целуются в ресторане

Сегодня, 15:10

Певец сделал официальное предложение своей возлюбленной 7 июля и с тех пор парочка не расстается. Недавно Джастин и Хейли были замечены поздно вечером в ресторане в центре Майами.

Объявив о своей помолвке, молодые люди не скрывают своих чувств, выставляя их на всеобщее обозрение. В ресторане певец и модель, усевшись рядом, постоянно целовались. Они что-то показывали друг другу на экранах своих смартфонов и заливисто хохотали.

После краткосрочного разрыва, пара не вынеся разлуки, объявила о воссоединении. Джастин даже опубликовал проникновенный пост, где признается в любви мисс Болдуин, утверждая, что она изменила всю его жизнь. При этом всем известно, что Хейли – набожный человек и она пытается приобщить Бибера к христианским ценностям. Некоторые утверждают, что между молодыми людьми платонические отношения, ведь строгое воспитание Хейли не допускает секс до свадьбы. Но, судя по поведению в ресторане, разрешены пока только лишь поцелуи.