Супермодель призналась, что Мадонна «преследовала» её в течение двух лет

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Английская супермодель Аманда Казалет утверждает, что поп-королева Мадонна «преследовала» её и писала письма больше двух лет. Манекенщица утверждала, что певица хотела иметь с ней любовные отношения.

Бывшая британская супермодель 53-летняя Аманда Казалет, которая страстно поцеловала Мадонну в одном из ее самых противоречивых музыкальных видеороликов на песню Justify My Love, рассказала, как певица была одержима ею. По словам модели, Мадонна «преследовала» ее в течение двух лет с любовными письмами, рассказывая ей, что она «самая красивая женщина в мире». Более того, Казалет говорит, что Мадонна в то время уже была замужем.

Напомним, что в прошлом месяце с онлайн-аукциона ушло одно из таких писем Мадонны. Его купил частный коллекционер за 37 000 фунтов стерлингов.