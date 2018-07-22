Фурия: Королева Елизавета II пришла в ярость, узнав о «смерти» принца Филиппа

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В пятницу вечером, 20 июля, Twitter взорвался сообщениями о смерти супруга английской королевы, пока та была на отдыхе в Шотландии.

Свой отпуск Елизавета II и принц Филипп иногда проводят отдельно. Так, последнее время королева проживала в замке Балморал, частной королевской резиденции в Шотландии, где регулярно посещала церковные службы и ждала семью. В это время её муж принц Филипп находился в охотничьих угодьях Сандрингемского дворца.

О новостях и слухах, распространяющихся по социальной сети, Елизавете II доложили из Букингемского дворца. Как сообщают инсайдеры из близкого окружения королевы, она пришла в ярость. С настроением Фурии Елизавета II позвонила супругу и 10 минут вела с монархом напряжённый разговор. Сейчас королева успокоилась и продолжает ждать мужа и семью на отдых в Шотландию. Принц Филипп жив и его здоровью ничего не угрожает.