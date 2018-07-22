Супруга Игоря Крутого шокировала откровенным снимком в купальнике

Сегодня, 14:02

54-летняя Ольга Крутая поделилась с подписчиками фото, на котором она позирует на берегу итальянской Сардинии.

В социальной сети Instagram супруга Игоря Крутого шокировала откровенным снимком в алом купальнике, дополнив образ элегантной шляпкой. Дело в том, что на фото у Ольги настолько потрясающая фигура, что многие пользователи сети усомнились в подлинности данного фото. По мнению подписчиков, супруга музыканта могла приукрасить и без того отличную фигуру, которую время от времени демонстрирует на светских вечеринках. Большинство пользователей Instagram все же были в восторге от фото и считают теперь Ольгу Крутую эталоном женской красоты.

На данный момент Ольга с Игорем находятся на острове Сардиния в Италии, где музыкант планирует провести праздник, посвященный 64-летию. Напомним, пара познакомилась в США на вечеринке, посвященной шоу «Песня года». Игорь Крутой сделал предложение своей возлюбленной через месяц после знакомства.