Модная катастрофа: Ким Кардашьян появилась на публике в носках с сандалиями

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Влиятельная семья Кардашьян многие годы являются законодателями современной моды. Однако недавно Ким Кардашьян подловили на очередном модном провале, когда знаменитость надела носки вместе с сандалиями.

Поклонники Ким Кардашьян и модные критики высмеяли новый стиль светской львицы. Недавно папарацци застали мать троих детей в Калифорнии и сделали пару снимков, которые вызвали бурную реакцию в Сети. Несмотря на жаркую погоду Ким надела черную спортивную курточку, серые шорты и, что больше всего смутило фанатов, носки с сандалиями.

При этом Ким выбрала брендовые тёплые носки и мягкую обувь от Yeezy Season. Пользователи Сети заявили, что данное сочетание полная безвкусица, а саму Кардашьян обвинили в очередном модном провале.